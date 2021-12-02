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Общество

Рождественские богослужения пройдут в храмах Нижнего Новгорода

05 января 2022 15:10  [105] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рождественские богослужения пройдут в храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.

Так, 6 января в 23:45 в кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении духовенства храмов города совершит праздничное рождественское богослужение – утреню и Божественную литургию. 

Кроме того, в ночь с 6 на 7 января и утром в праздник Рождества Христова богослужения будут совершаться в 60 храмах и монастырях Нижнего Новгорода. Перечень храмов, адреса и время начала богослужений можно посмотреть по ссылке.

Переход от старого года к новому на Руси издавна знаменовался Святками, которые длятся двенадцать дней - от рождественского сочельника до Крещения Господня (19 января по новому стилю). О приметах и запретах этого периода можно прочитать в статье НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
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