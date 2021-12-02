Коммунальные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым снегопадом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Коммунальные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым снегопадом. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабев.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью с 5 на 6 января в Нижнем Новгороде выпадет около 2,8 мм осадков.

По словам Юрия Шалабаева, коммунальные службы должны обработать основные магистрали противогололедными материалами, а во время снегопада станут прометать дороги. После окончания снегопада начнется вывоз снега.

"Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. Во время снегопада будут выведены дополнительные бригады дорожных рабочих, задействовано максимальное количество снегоуборочной техники. Горожане в праздничные дни не должны испытывать неудобств при передвижении по городу. Особое внимание главам районов, руководителям домоуправляющих компаний стоит обратить на общественные пространства, второстепенные дороги, придомовые территории. Кроме того, АТИ прошу проследить за уборкой территорий около магазинов и торговых центров", - сказал он.

Напомним, по данным департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города,18 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за первые три дня 2022 года. Техника и дорожные рабочие выходили чистить улицы круглосуточно, в две смены.

Отметим, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники онлайн в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".