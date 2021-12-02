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Общество

Порядка 18 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за первые три дня 2022 года

04 января 2022 14:10  [91] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка 18 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за первые три дня 2022 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, техника и дорожные рабочие в эти дни выходили чистить улицы круглосуточно, в две смены.

По поручению главы города Юрия Шалабаева снегоуборочные работы находятся на личном контроле глав районов.

"Только личный контроль и работа с обращениями жителей даст необходимый результат – чистые и безопасные дороги, остановочные павильоны и дворы, а значит и комфорт нижегородцев", – подчеркнул мэр. 

Ранее глава города Юрий Шалабаев подписал постановление о введении с 8 декабря режима повышенной готовности в Нижнем Новгороде в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильных осадков.

Напомним, жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники онлайн в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

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Теги:
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