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Ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу Нижегородcкой ярмарки.
Согласно информации, новогодние локации продолжат работу до 19 января.
При этом каток будет работать до 13 марта.
Ранее сообщалось, что 9 января на ярмарке было показано ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
Напомним, Нижегородская ярмарка стала главной локацией празднования Нового года в этом году. Программа там открылась 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". Режиссером гала-концерта является Илья Авербух. Нижегородцы разобрали места на гала-концерт за 4 минуты.
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