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Спорт

Ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта

10 января 2022 11:20  [25] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу Нижегородcкой ярмарки.

Согласно информации, новогодние локации продолжат работу до 19 января.

При этом каток будет работать до 13 марта.

Ранее сообщалось, что 9 января на ярмарке было показано ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Напомним, Нижегородская ярмарка стала главной локацией празднования Нового года в этом году. Программа там открылась 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". Режиссером гала-концерта является Илья Авербух. Нижегородцы разобрали места на гала-концерт за 4 минуты. 

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Теги:
Каток ярмарки
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