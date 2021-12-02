Обсуждения по проекту планировки территории исторического центра прошли в Нижнем Новгороде

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Общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и межевания территории исторического центра состоялись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Инициатором обсуждений выступила администрация Нижнего Новгорода.
Речь идет об участке рядом с Почаинским оврагом, в границах улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе.
Согласно представленной документации, в этой зоне планируется малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
Обсуждения проходили с 29 декабря по 10 января. Ознакомиться с материалами можно было на сайте горадминистрации или на экспозиции в администрации Нижегородского района.
Отметим, что на данной территории находится Усадьба Соколовой (ул. Ошарская, 10), построенная в 1860 году и связанная с жизнью Героя Советского Союза Якушенко Ивана Федоровича. До 2011 года здание считалось объектом культурного наследия, затем выявленным ОКН.
Напомним, флигель усадьбы был снесен в 2019 году.
Ранее сообщалось, что старинное здание незаконно сносят на ул. Черниговской в Нижнем Новгороде.
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