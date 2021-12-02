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Общество

Обсуждения по проекту планировки территории исторического центра прошли в Нижнем Новгороде

10 января 2022 13:02  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и межевания территории исторического центра состоялись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Инициатором обсуждений выступила администрация Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке рядом с Почаинским оврагом, в границах улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе.

Согласно представленной документации, в этой зоне планируется малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Обсуждения проходили с 29 декабря по 10 января. Ознакомиться с материалами можно было на сайте горадминистрации или на экспозиции в администрации Нижегородского района. 

Отметим, что на данной территории находится Усадьба Соколовой (ул. Ошарская, 10), построенная в 1860 году и связанная с жизнью Героя Советского Союза Якушенко Ивана Федоровича. До 2011 года здание считалось объектом культурного наследия, затем выявленным ОКН.

Напомним, флигель усадьбы был снесен в 2019 году.

Ранее сообщалось, что старинное здание незаконно сносят на ул. Черниговской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
История Общественные слушания
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