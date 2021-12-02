Новогодняя иллюминация останется в нижегородском парке "Швейцария" до конца зимы Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодняя иллюминация останется в нижегородском парке "Швейцария" до конца зимы. Об этом сообщается на странице парка в соцсети Instagram.

Отметим, что у центрального входа установлена светящаяся "звезда-комета", на катке - "луна" и "зайцы", а в чаше фонтана смонтированы световые элементы. Кроме того, в парке украшены деревья и оборудованы фотозоны.

Также в парке до весны продолжат работу ледовые катки.

Напомним, что два катка с искусственным покрытием находятся на центральной площади парка "Швейцария". Один - основной, второй - для маленьких посетителей парка ближе к планетарию, около сцены. В ледовый комплекс также входит сеть прорезиненных дорожек, обогреваемый прокат и зона отдыха с шезлонгами.

Ранее сообщалось, что ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта.