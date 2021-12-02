Литературный музей имени Горького откроют в 2022 году
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
10 января 2022 15:44  [37] Снегопад сохранится в Нижегородской области ещё сутки
10 января 2022 15:20  [65] Заразившуюся омикрон-штаммом нижегородку выписали из больницы
10 января 2022 14:36  [143] Новогодняя иллюминация останется в нижегородском парке "Швейцария" до конца зимы
10 января 2022 14:25  [228] Трассу М-7 "Волга" около Лыскова полностью перекрыли из-за ДТП 10 января
10 января 2022 14:14  [161] Два городка жизнеобеспечения устанавливают на федеральных трассах Нижегородской области 10 января
10 января 2022 13:36  [133] Полигон ТКО в Выксунском районе эксплуатируется с многочисленными нарушениями
10 января 2022 13:31  [125] Евгений Люлин передал подарки детям и ветеранам Дзержинска
10 января 2022 13:18  [270] Ястребы будут бороться со скоплением птиц на полигоне ТБО в Балахнинском районе
10 января 2022 13:02  [177] Обсуждения по проекту планировки территории исторического центра прошли в Нижнем Новгороде
10 января 2022 12:57  [151] Движение транспорта временно приостановят по пр. Гагарина 11 января
Общество

Новогодняя иллюминация останется в нижегородском парке "Швейцария" до конца зимы

10 января 2022 14:36  [143] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новогодняя иллюминация останется в нижегородском парке "Швейцария" до конца зимы. Об этом сообщается на странице парка в соцсети Instagram.

Отметим, что у центрального входа установлена светящаяся "звезда-комета", на катке - "луна" и "зайцы", а в чаше фонтана смонтированы световые элементы. Кроме того, в парке украшены деревья и оборудованы фотозоны. 

Также в парке до весны продолжат работу ледовые катки.

Напомним, что два катка с искусственным покрытием находятся на центральной площади парка "Швейцария". Один - основной, второй - для маленьких посетителей парка ближе к планетарию, около сцены. В ледовый комплекс также входит сеть прорезиненных дорожек, обогреваемый прокат и зона отдыха с шезлонгами.

Ранее сообщалось, что ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парк Швейцария Парки Фигурное катание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии
02 декабря 2021 09:36Как в "Теплоэнерго" выбирали лучших в профессии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph