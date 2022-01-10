Около 12 тысяч человек посетили резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 12 тысяч человек посетили резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на своей странице в соцсети Instagram.

Резиденция работала с 25 декабря по 9 января в двух форматах - квеста и свободного посещения. Зайти в гости к Деду Морозу можно было бесплатно.

Напомним, что Нижегородская ярмарка в этом году стала главной локацией празднования Нового года. Новогодняя программа там открылась 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке была организована анимационная программа, спортивные активности и салют. Как рассказал Олег Беркович, новогоднюю ночь на Ярмарке посетило порядка 40 тысяч человек. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску состоялась 9 января.

Также он рассказал о других итогах. Шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в рамках Губернаторской ёлки посетили порядка 5 тысяч детей, ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" - 44 тысяч человек. Мультимедийный спектакль "Кузница снежинок" в Манеже - 7 тысяч человек.



"Тысячи нижегородцев и гостей города увидели работу уличных театров на Большой Покровской. Сложно сосчитать, сколько людей посетили парк "Швейцария" и Кремль, где был и мэппинг на башнях, и сказочно украшенные локации. Я очень рад, что в городе все праздники царила сказочная новогодняя атмосфера", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта.