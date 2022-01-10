Центр подготовки по адаптивным видам спорта построят в 2023 году
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
Литературный музей имени Горького откроют в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 января 2022 11:43  [27] Почти 50% населения Нижегородской области привито против гриппа
11 января 2022 11:22  [189] Юрий Шалабаев поручил очистить основные магистрали Нижнего Новгорода от снега до конца дня
11 января 2022 11:11  [69] Около 12 тысяч человек посетили резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке
11 января 2022 11:06  [121] Движение транспорта на трассе М7 затруднено
11 января 2022 10:49  [90] Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 12 января
11 января 2022 10:26  [106] Более 420 детей родились в Нижегородской области в новогодние каникулы
11 января 2022 10:14  [125] Сезон охоты на косулю закрыт в Нижегородской области с 11 января
11 января 2022 09:07  [315] Нижний Новгород вновь встал в 10-балльных пробках
10 января 2022 19:48  [531] Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы по уборке снега в Нижнем Новгороде
10 января 2022 19:25  [580] Сельские жители Нижегородской области смогут покупать лекарства в ФАПах
Общество

Около 12 тысяч человек посетили резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке

11 января 2022 11:11  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 12 тысяч человек посетили резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на своей странице в соцсети Instagram.

Резиденция работала с 25 декабря по 9 января в двух форматах - квеста и свободного посещения. Зайти в гости к Деду Морозу можно было бесплатно.

Напомним, что Нижегородская ярмарка в этом году стала главной локацией празднования Нового года. Новогодняя программа там открылась 24 декабря гала-концертом с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". В новогоднюю ночь на площадке была организована анимационная программа, спортивные активности и салют. Как рассказал Олег Беркович, новогоднюю ночь на Ярмарке посетило порядка 40 тысяч человек. Церемония закрытия празднования и передача титула "Новогодней столицы" Новосибирску состоялась 9 января.

Также он рассказал о других итогах. Шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в рамках Губернаторской ёлки посетили порядка 5 тысяч детей, ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" - 44 тысяч человек. Мультимедийный спектакль "Кузница снежинок" в Манеже - 7 тысяч человек.

"Тысячи нижегородцев и гостей города увидели работу уличных театров на Большой Покровской. Сложно сосчитать, сколько людей посетили парк "Швейцария" и Кремль, где был и мэппинг на башнях, и сказочно украшенные локации. Я очень рад, что в городе все праздники царила сказочная новогодняя атмосфера", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что ледовая площадка на нижегородской ярмарке продолжит работу до 13 марта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Статистика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph