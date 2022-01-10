Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми большими сугробами Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми большими сугробами. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в соцсети Instagram.

По его словам, сугробы в Центральной России растут с опережением климатического графика. Самые высокие показатели снежного покрова зафиксированы в городе Гусь-Хрустальный – 54 см, в Туле – 50 см, в Нижнем Новгороде – 46 см, Владимире – 46 см, Брянске – 39 см.

Как заявила начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева в интервью одной из региональных телекомпаний, за десять дней января в Нижнем Новгороде выпала почти половина месячной нормы осадков.

"Это, конечно, много. Сильный снегопад сохранится сегодня в течение дня и ночью", - сказала она.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить основные городские магистрали от снега до конца дня. Мэр подчеркнул, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта. По мнению Юрия Шалабаева, работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах можно назвать "безобразной".

Ранее сообщалось, что дорожные службы в круглосуточном режиме очищают Нижний Новгород от снега.

Напомним также, что режим повышенной готовности введён в Нижнем Новгороде 9 января из-за надвигающегося снегопада, который продолжается до сих пор. Из-за погодных условий этим утром Нижний Новгород вновь встал в 10-балльных пробках.