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Общество

Михаил Шатилов отчитал главу ДУКа за безобразную уборку снега

11 января 2022 16:10  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов отчитал главу районного ДУКа Павла Еробкина за безобразную уборку снега.

По его словам, необходимо убирать не только снег на дорогах и тротуарах, но и сосульки на крышах, которые "уже доросли до второго этажа".

"Жители района вынуждены играть в баскетбол, пытаясь забросить мешки с мусором в контейнеры, потому что к ним не подойти", - цитирует ИА "НТА-Приволжье" слова Михаила Шатилова.

В итоге Михаил Шатилов дал сутки руководству ДУКа, чтобы те в свою очередь привели тротуары и внутри дворовые территории в надлежащее состояние.

"В случае, если ситуация такая будет и завтра, поставлю вопрос о вашем соответствии занимаемой должности перед вышестоящим руководством", - сказал глава района в заключение.

Ранее сообщалось, что, по словам мэра города Юрия Шалабаева, штрафы планируют применять к ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода за некачественную уборку снега.

Он также поручил очистить основные городские магистрали от снега до конца дня.

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Теги:
cнег Приокский район
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