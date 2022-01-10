Михаил Шатилов отчитал главу ДУКа за безобразную уборку снега

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Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов отчитал главу районного ДУКа Павла Еробкина за безобразную уборку снега.
По его словам, необходимо убирать не только снег на дорогах и тротуарах, но и сосульки на крышах, которые "уже доросли до второго этажа".
"Жители района вынуждены играть в баскетбол, пытаясь забросить мешки с мусором в контейнеры, потому что к ним не подойти", - цитирует ИА "НТА-Приволжье" слова Михаила Шатилова.
В итоге Михаил Шатилов дал сутки руководству ДУКа, чтобы те в свою очередь привели тротуары и внутри дворовые территории в надлежащее состояние.
"В случае, если ситуация такая будет и завтра, поставлю вопрос о вашем соответствии занимаемой должности перед вышестоящим руководством", - сказал глава района в заключение.
Ранее сообщалось, что, по словам мэра города Юрия Шалабаева, штрафы планируют применять к ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода за некачественную уборку снега.
Он также поручил очистить основные городские магистрали от снега до конца дня.
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