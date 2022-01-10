Благоустройство второй части нижегородского сквера им. Свердлова продолжится весной 2022 года Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Благоустройство второй части нижегородского сквера им. Свердлова продолжится весной 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в рамках благоустройства сквера в текущем году были выполнены следующие работы: обустройство дорожно-тропиночной сети, включая твердые покрытия, частичное устройство подпорной стенки, проведена прокладка электрической линии под устройство опор освещения, частичное устройство закладных под монтаж МАФ, асфальтирование, смонтированы металлические каркасы под настилы подиума и "гостиных", частично уложен рулонный газон.

В настоящее время произведена консервация объекта на период холодов.

Собеседник агентства отметил, что все работы планируется возобновить весной 2022 года с наступлением благоприятных погодных условий.

"С подрядчиком продлен контракт без увеличения стоимости, формируется новый график производства", - заключили в АНО "Центр 800".

Напомним, что благоустройство выполняется на территории, ограниченной домами 20Б по ул. Большой Покровской, 30А по ул. Грузинской, 17-23 по ул. Алексеевской и 9Б, 11, 13 по ул. Октябрьской. В рамках инфраструктурной программы "Среда 800" на площадке за отелем Mercure, на месте пустыря, создается комфортное общественное пространство.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Подрядчиком выступает ООО "Горстрой".

После благоустройства во второй части сквера им. Свердлова появятся места для отдыха и дорожки для комфортных прогулок, зона для проведения небольших культурных мероприятий, спортивная зона с уличными тренажерами и детская зона с игровыми элементами. На территории оборудуют велопарковку, туалет, установят освещение и высадят растения, а также оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской.

Напомним, в конце декабря 2020 года состоялось открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова. Там появились места для отдыха, игровая зона, площадка для мероприятий, навес для ожидания транспорта, обновилось озеленение и освещение.