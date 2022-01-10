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Общество

Вновь более 640 человек заразились коронавирусом за сутки в Нижегородской области

13 января 2022 12:33  [1009] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 647 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 13 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено 152 новых случая коронавируса в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 234 531 человек.

При этом 221 151 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 878 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 133 человек, в том числе 34 человека скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.78. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 25%.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрирован в Нижегородской области. При этом пациентка уже выписана.

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Теги:
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