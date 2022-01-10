Главврачом Городецкой ЦРБ назначен Роман Апроменко Общество

Роман Апроменко Фото: с сайта gazetaznamya.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Городецкой районной больнице сменился руководитель. Пост главного врача занял Роман Викторович Апроменко. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в социальной сети.

Предшественница Апроменко - Наталья Чернобровкина - покинула пост главного врача по собственному желанию.

До этого назначения 39-летний специалист семь лет возглавлял Большемурашкинскую центральную районную больницу, по совместительству работая врачом-хирургом.

Кто займёт его место, пока не уточняется.

Напомним, недавно новые главврачи были назначены в Кстовской ЦРБ, где должность заняла Елена Гребенкина, а также в Ардатовской ЦРБ - там пост руководителя медучреждения заняла Мария Костерина.