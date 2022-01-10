Главврачом Городецкой ЦРБ назначен Роман Апроменко

Роман Апроменко
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В Городецкой районной больнице сменился руководитель. Пост главного врача занял Роман Викторович Апроменко. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в социальной сети.
Предшественница Апроменко - Наталья Чернобровкина - покинула пост главного врача по собственному желанию.
До этого назначения 39-летний специалист семь лет возглавлял Большемурашкинскую центральную районную больницу, по совместительству работая врачом-хирургом.
Кто займёт его место, пока не уточняется.
Напомним, недавно новые главврачи были назначены в Кстовской ЦРБ, где должность заняла Елена Гребенкина, а также в Ардатовской ЦРБ - там пост руководителя медучреждения заняла Мария Костерина.
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