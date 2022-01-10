Как выбрать детские ковры?

Появление ребенка в семье – это счастье для родителей. И с того момента, как он начинает ползать, вещью первой необходимости становится ковер в детскую комнату. К его выбору важно подойти со всей ответственностью. Качественные детские ковры представлены в широком разнообразии на сайте Модные Ковры. РФ. Посетив сайт, вы сможете ознакомиться с ассортиментом, выделив все предпочтительные для вас показатели, сузив в разы круг поиска. В результате вы будете выбирать из предложений, оптимально подходящих под ваши запросы. По возникшим вопросам вы сможете бесплатно проконсультироваться у специалистов. Они компетентно дадут разъяснения и помогут вам сделать верный выбор. Здесь ценят клиентов и гарантируют высокий уровень обслуживания и прекрасный сервис. Здесь вы сможете приобрести качественные детские ковры в Москве, с быстрой и удобной, безопасной и аккуратной доставкой.

Важно заранее выбрать место для ковра, определиться с его размером. Небольшие ковровые дорожки можно постелить перед кроваткой, в игровой зоне или перед платяным шкафом.

Средние по размеру ковры детские могут быть акцентным или нейтральным декором. Их можно постелить по центру комнату, под кроватью или между кроватями, перед диваном.

Большой ковер детский площадью от шести квадратных метров – фон комнаты, значимый, так же как и напольное покрытие. Поэтому здесь предъявляются повышенные требования к качеству и дизайну ковра. Выбирая большой ковер, важно учитывать, что его размер должен быть таким, чтобы от краев до мебели или стен оставалось около двадцати – тридцати сантиметров. В этом случае изделие не будет похоже на ковролин, который уложен от стены до стены.⠀

В одной комнате возможно постелить не один, а пару-тройку небольших ковриков. Главное – они должны быть однотипные, по цвету и форме.

При выборе материала, для детских ковров предпочтительнее натуральные – шерсть или шелк, а также хлопок и растительные материалы. также возможны и синтетические материалы – нейлон или полиамид, полипропилен, а также полиэстер.

Идеальным является детский ковер, сотканный из нейлона или полиамида. Здесь стоит выделить пожаробезопасность, гипоаллергенность, а также практичность и нетребовательность в уходе. А еще – долговечность и износостойкость.

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