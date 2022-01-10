Святочное шествие по ул. Б.Покровской состоится 16 января

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Святочное шествие по ул. Большой Покровской состоится 16 января. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.
Согласно информации, перед началом шествия будет совершен молебен.
"Шествие христославов имеет глубокий смысл, так как улица названа в честь Покрова Пречистой Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа. Участники шествия пройдут от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Большая Покровская, 30) до храма в честь Вознесения Господня (улица Ильинская, 54)", - отмечается в сообщении епархии.
По окончании святочного шествия на площадке около Вознесенского храма праздник продолжится играми и хороводами, угощением горячим чаем с пирогами.
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Традиция шествия с символом Вифлеемской звезды уходит корнями в далекое прошлое. Праздничные шествия в ознаменование Рождества Христова известны как в России, так и в Европе.
На протяжении веков наши предки в святые дни от Рождества до Крещения ходили по улицам городов и сел и славили Христа, исполняя рождественские песнопения и народные песни-колядки.
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