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Общество

Святочное шествие по ул. Б.Покровской состоится 16 января

14 января 2022 15:51  [84] Общество

Фото: Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Святочное шествие по ул. Большой Покровской состоится 16 января. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Согласно информации, перед началом шествия будет совершен молебен.

"Шествие христославов имеет глубокий смысл, так как улица названа в честь Покрова Пречистой Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа. Участники шествия пройдут от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (улица Большая Покровская, 30) до храма в честь Вознесения Господня (улица Ильинская, 54)", - отмечается в сообщении епархии.

По окончании святочного шествия на площадке около Вознесенского храма праздник продолжится играми и хороводами, угощением горячим чаем с пирогами.

СПРАВКА:
Традиция шествия с символом Вифлеемской звезды уходит корнями в далекое прошлое. Праздничные шествия в ознаменование Рождества Христова известны как в России, так и в Европе.

На протяжении веков наши предки в святые дни от Рождества до Крещения ходили по улицам городов и сел и славили Христа, исполняя рождественские песнопения и народные песни-колядки.

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Теги:
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