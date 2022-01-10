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14 января 2022 16:31  [1066] Второй этап надвижки металлоконструкций моста через Волгу завершён на трассе М-12
Общество

Второй этап надвижки металлоконструкций моста через Волгу завершён на трассе М-12

14 января 2022 16:31  [1066] Общество

Фото: Автодор

На левом берегу Волги завершён второй этап надвижки металлоконструкций моста. Таким образом на мосту уже надвинуто 133 м металлоконструкций с левого берега. Всего с этого берега планируется поэтапно надвинуть 2440 м конструкций, сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Общий вес собранной на данный момент конструкции — 1070 тонн. Они соединили опоры, которые стоят в береговой части, теперь мостовикам предстоит работа над водной поверхностью.

В хвосте пролетного строения начата сборка металлоконструкции для дальнейшего монтажа. Процесс займет около месяца. Строители рассчитывают приступить к третьему этапу надвижки в начале февраля этого года.

Напомним, что первый этап надвижки был проведен в ноябре прошлого года.

Мост через Волгу станет самым протяжЁнным в составе М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" — 3343 метра.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населенных пунктов, повысит безопасность дорожного движения..

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
Дороги м-12 Мосты
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