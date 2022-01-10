Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области Бизнес

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди более 70 компаний-инвесторов, находящихся на ее сопровождении, для выявления уровня удовлетворенности качеством работы организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По результатам опроса, 70% инвесторов оценили на высший балл полноту информации при консультировании, оперативность предоставления информации, качество каналов связи и доступность услуг Корпорации развития Нижегородской области.

"Результаты опроса подтвердили, что мы движемся в верном направлении в вопросах улучшения инвестиционного климата в регионе. В то же время есть еще много направлений, над которыми необходимо работать. Услуги, которые оказывает Корпорация развития, должны быть всегда актуальными и полными, чтобы инвесторам было максимально комфортно реализовывать свои проекты в Нижегородской области. От этого во многом зависит благополучие региона и его жителей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Результаты анкетирования показали, что первичное обращение в Корпорацию развития в 80% случаев было связано с подбором земельного участка, а для 20% инвесторов основным запросом стала помощь в подборе мер государственной поддержки и решении проблемных вопросов в процессе реализации проекта.

"Инвестору проще реализовывать проект, когда с ним выстроена "обратная связь". Мы провели опрос, чтобы понять, насколько комфортно каждому из наших предпринимателей взаимодействовать с сотрудниками Корпорации, а также выявить их актуальные потребности, проблемные вопросы, в решении которых мы могли бы помочь", - отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, что Корпорация развития Нижегородской области создана по поручению губернатора Глеба Никитина для комфортной работы инвесторов. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях, начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Корпорация принимает на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Организация работает по принципу "одного окна", позволяя компаниям получить всю необходимую помощь, обратиться за содействием в решении вопросов, а также снизить временные и финансовые издержки инвестора при создании предприятия.

Подробнее о ведении инвестиционной деятельности в Нижегородской области можно узнать на инвестиционном портале nn-invest.ru. Также в регионе действует круглосуточная горячая линия для поддержки инвесторов: 8-800-350-12-52.

Напомним, в декабре 2021 года Корпорацию развития Нижегородской области возглавил Игорь Ищенко.