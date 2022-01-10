Сквозной технологический проезд по трассе М-12 обеспечат до конца 2022 года Общество

Фото: ГК "Автодор"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сквозной технологический проезд по всем 811 км автомагистрали М-12 будет обеспечен до конца 2022 года. Об этом заявили в пресс-службе ГК "Автодор".

Для достижения этой цели в зимний период полноценно ведутся работы на путепроводах и мостах, в том числе по возведению опор основных мостовых переходов.

Сквозной технологический проезд обеспечит беспрепятственное передвижение строительной техники, что позволит не пользоваться региональными дорогами и упростит процесс поставки стройматериалов в любую точку М-12.

При этом, подчеркнули в компании, нахождение на строительной площадке и движение постороннего гражданского транспорта по технологическому проезду не допускается.

По дорожной части основного хода дороги М-12 в зимний период круглосуточно идут работы на глубоких выемках и высоких насыпях. Организован завоз инертных материалов.

Напомним, в Нижегородской области в начале января рабочие приступили непосредственно к строительству объектов будущей автомагистрали М-12 "Москва - Казань". Всего для работ на на всём протяжении трассы мобилизовано 12 500 человек и 3 500 единиц техники.

Ранее госкомпания "Автодор" получила положительное заключение на проектно-сметную документацию по I, II и III этапам строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Общая их протяжённость — более 226 км.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения..

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.