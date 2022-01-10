Ещё 740 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области 16 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 740 новых случаев инфицирования COVID-19. Данные на 16 января опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 15 января, было зарегистрировано 736 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом, неделю назад уровень заболеваемости составлял менее 200 человек в сутки. Значительный рост заболеваемости начался после 12 января.

Всего в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 236 750 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 223 714 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 723 человек.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом продолжает пополняться, и за минувшие сутки количество умерших от последствий COVID-19 составило 26 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе на настоящий день выросло до 10 212.

В ходе масштабной вакцинации в Нижегородской области двумя компонентами вакцины привились уже более 1,7 млн человек. Коллективный иммунитет достиг 64%.

Напомним, более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом. Около тысячи коек от общего числа будут отведены для детей, которые заболеют COVID-19.

Также сообщалось, что вакцинация от COVID-19 для подростков в ближайшее время стартует в Нижегородской области. Уже организованы пункты вакцинации, закуплено медицинское оборудование и организованы прививочные бригады. Ожидается только поставка препарата "Спутник М".