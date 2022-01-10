Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 15 января

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Еще 736 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 15 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было выявлено еще 743 случая заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 236 010 человек.
При этом 222 991 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 866 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 186 человек, в том числе 27 человек скончались за последние сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.82. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 26%.
Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса.
Ранее сообщалось, что первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрирован в Нижегородской области. При этом пациентка уже выписана.
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