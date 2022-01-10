Искусство продажи хлеба через упаковку

Из-за большого ассортимента товара на полках магазина, только упаковка может зацепить взгляд покупателя. Качественный брендинг привлечёт потребителей и увеличит обороты товара.

Как привлечь покупателя оберткой?

Основной инструмент продажи хлеба — дизайн эстетичной упаковки. Проходя мимо витрин, покупатель обращает внимание на обёртку. Чем она ярче, тем сильнее выделит бренд среди конкурентов. С большей вероятностью, этот товар купят. Разработка дизайна упаковки – основа продвижения товара и марки. Обёртка привлекает и отталкивает потенциального потребителя. Признак грамотного дизайна — узнаваемость. Создание дизайна упаковки требует времени. Разработчики придумывают все до мелочей: от основных цветов и логотипа до мелких деталей и шрифтов. Ответственный подход к проекту повлечет рост продаж, товарооборот. Правильная этикетка заставит обратить на себя внимание и увеличит лояльность покупателя.

Зачем нужна упаковка?

Обёртка — это лицо бренда. Грамотное построение, выбор цветов и шрифтов надолго сохранится в памяти потенциального потребителя. Через оформление упаковки хлебобулочных изделий производитель передаёт ценности торговой марки. Привлекательный вид невольно заставляет взять продукт с полки и рассмотреть его поближе. Первый контакт «строит» статус товара. Если он успешный, то продукт «дойдёт» до кассы. Графика поможет заинтересовать потребителя за пару секунд. И если контакт налажен, то возрастёт лояльность покупателей, узнаваемость бренда и обороты товара.

Размещение ценностей хлеба на упаковке

При разработке упаковки для хлеба и хлебобулочных изделий важно понимать целевую аудиторию. Размещение ценностей компании на обертке позволит обратить на себя внимание. Но это произойдёт, если соблюдены все правила. Так, слоган (ценность) должен быть размещен на самом видном месте. Шрифт подбирают крупный и читабельный, а цвета — броские. Не обязательно ценности товара выражать надписью. Брендинговое дизайн агентство разрабатывает персонажа или другие рисунки. Они отражают концепцию продукта.

Упаковка хлеба с размещёнными на ней ценностями продукта, помогает покупателю узнать информацию о товаре. Так, этикетка со слоганом «Из цельнозерновой муки» поясняет, что хлеб подойдёт приверженцам полезного питания. Сложные текстовые конструкции оттолкнут потребителя и заставят вернуть продукт на полку. Каллиграфия – это вариант для написания названия марки. Слоган пишут чёткими и простыми шрифтами. Он должен обращать на себя внимание и легко читаться. Девиз качественного текста: «Простота, яркость и контрастность!». Добиться успеха помогут конкуренты. Если их этикетка разработана в блеклых тонах, то нужно сделать яркую этикетку. И наоборот. Чтобы сделать продукт узнаваемым, работают на контрасте и противоположности.

Продвижение бренда посредством дизайна

Покупатель интересуется этикеткой. Если удастся завладеть его вниманием, то товар будет куплен. В ином случае, он пройдёт имя и возьмёт продукт конкурента. Поэтому, этикетка — это «лицо» торговой марки. Бренду необходимо выделиться. Это возможно, подобрав правильный дизайн с учётом психологии цвета, шрифтов и слоганов. Оттенок упаковки влияет на желания потребителя. Например, красный побуждает к покупке.

Брендинг хлебобулочных изделий

Покупателю важно увидеть продукт ещё в торговом зале. Производителя хлеба наносят изображение на полиэтиленовую пленку, оставляя незакрашенную область. Часто маркетологи используют европейский опыт и упаковывают хлебобулочные изделия в бумажные пакеты. Чтобы не потерять покупателя, оставляют прозрачное «окошко».

Для узнаваемости производители наносят логотип, помещают продукт в брендированный пакет. Айдентика — это решение для новичков и старожилов рынка. Она помогает привлечь и удержать аудиторию. Некоторые торговые марки завоевывают внимание креативными решения. Они добавляют неожиданные элементы на обертку хлеба. Такой ход опасен, так как может снизить уровень доверия. Маркетинг – важная составляющая успеха продаж. Брендинг объясняет значимость товара и привлекает аудиторию. Этикетка — «лицо» торговой марки и залог оборота продукта.

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