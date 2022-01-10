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Горячая линия по вопросам содержания улично-дорожной сети Нижнего Новгорода пройдет 17 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации.
Согласно информации, "горячая телефонная линия" пройдет 17 января.
Вопросы можно задать по телефону - 430-35-77
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество осадков. Мэр города Юрий Шалабаев жёстко раскритиковал работу по уборке города от снега.
Он также дал указание оперативно очистить основные городские магистрали от снега.
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