Горячая линия по вопросам содержания улично-дорожной сети Нижнего Новгорода пройдет 17 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Горячая линия по вопросам содержания улично-дорожной сети Нижнего Новгорода пройдет 17 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации.

Согласно информации, "горячая телефонная линия" пройдет 17 января.

Вопросы можно задать по телефону - 430-35-77

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Нижнем Новгороде выпало рекордное количество осадков. Мэр города Юрий Шалабаев жёстко раскритиковал работу по уборке города от снега.

Он также дал указание оперативно очистить основные городские магистрали от снега.