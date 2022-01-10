Юрий Шалабаев жёстко раскритиковал работу по уборке Нижнего Новгорода от снега Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев раскритиковал работу ответственных лиц по уборке города от снега. Свои жёсткие замечания он высказал в ходе заседания оперативного штаба, на котором присутствовали главы районов, руководители дорожных предприятий и ДУКов.

Мэр отметил, что по основным городским магистралям видно, что была проведена работа, по дворам ситуация гораздо хуже.

"Люди по 40 минут не могли выехать из своих дворов! По 40 минут толкали по 10 машин! У меня весь Instagram завален этими сообщениями, картинками, видео и так далее. Я должен их толкать?! Я могу пойти потолкать, только платят они не мне за содержание территорий, а домоуправляющим компаниям", - заявил на заседании Юрий Шалабаев.

"Если не исправите ситуацию в самое ближайшее время – будем вас штрафовать. Я уже дал поручение АТИ. Это касается не только ДУКов - с глав районов и дорожных предприятий ответственности тоже никто не снимает", - подчеркнул глава города.

Также Юрий Шалабаев потребовал уделить особое внимание подъездам к социальным учреждениям.

"Больницы, поликлиники должны быть в приоритете. Это жизни людей. Детские сады и школы тоже – родители с детьми по полчаса по колено в снегу идут от дома до ближайшей школы или до детского сада. Держите каждый объект на отдельном контроле", - обратился мэр к главам районов. Он высказал особое недовольство тем, что работа не была своевременно выполнена на должном уровне, хотя все службы были предупреждены о надвигающемся снегопаде.

Глава города потребовал от дорожников продолжить работу по расчистке центральных дорог до асфальта, после чего уделить особое внимание внутриквартальным проездам.

Согласно информации, 95% центральных магистралей Нижнего Новгорода к утру 12 января очищено до асфальта. Об этом Юрию Шалабаеву доложил первый заместитель главы администрации Дмитрий Сивохин.

"Много вопросов есть к дорогам в Верхних Печерах и в ЖК "Цветы", а также есть вопросы к внутридворовым дорогам и проездам в целом по городу. Ситуацию по ним держим на контроле. Специалисты АТИ и администраций районов сегодня с утра инспектируют проблемные участки. По оперативной информации, на 12.00 12 января АТИ уже возбудила более 100 административных производств в связи с некачественной и несвоевременной уборкой снега", - доложил Дмитрий Сивохин.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал указание оперативно очистить основные городские магистрали от снега. Мэр подчеркнул, что его не устраивает качество прометания городских трасс и потребовал произвести их очистку до асфальта.

Градоначальник назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла самого высокого значения за последние 10 лет и составила 68 см.