Нижегородское ООО "Структура" может быть оштрафовано за инцидент с застрявшей в снегу машиной скорой помощи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Административное производство начато в отношении управляющей компании ООО "Структура" в связи с инцидентом с застрявшей в снегу машиной скорой помощи. Об этом сообщили в МКУ "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода".

Согласно информации, в отношении УК "Структура", ответственной за уборку и вывоз снега на улице Таганской, начато административное производство.

Поводом для проверки стал тот факт, что автомобиль скорой помощи застрял в снегу.

В соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева ведомство усилило работу по контролю работой организаций, ответственных за уборку и вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода. Количество административных производств за ненадлежащее содержание территории в 2022 году выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40% - с 276 до 386.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.