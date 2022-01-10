За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 января 2022 16:17  [39] Участник Нижегородского НОЦ разработает квантовый повторитель
17 января 2022 16:14  [36] Главы районных администраций лично проконтролируют вывоз мусора во дворах Нижнего Новгорода
17 января 2022 15:58  [86] Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода
17 января 2022 15:43  [79] Вадим Андрюхин: "С введением QR-кодов действительно лучше пока подождать"
17 января 2022 15:29  [124] Нижегородское ООО "Структура" может быть оштрафовано за инцидент с застрявшей в снегу машиной скорой помощи
17 января 2022 15:13  [104] Более 17 тысяч бесплатных консультаций получили нижегородские аграрии в 2021 году
17 января 2022 14:55  [133] Александр Суханов: "Не будет никакой спешки с принятием законов о QR-кодах"
17 января 2022 14:38  [122] Нижегородскому "Промкомплексу" придётся заплатить более 4,3 млн рублей за загрязнение почв нефтепродуктами
17 января 2022 13:59  [157] Владислав Атмахов: ЛДПР вышла на борьбу со снегом в Нижегородской области
17 января 2022 13:50  [325] Проект террасного парка в Почаинском овраге разработают специалисты ННГАСУ
Общество

Нижегородское ООО "Структура" может быть оштрафовано за инцидент с застрявшей в снегу машиной скорой помощи

17 января 2022 15:29  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Административное производство начато в отношении управляющей компании ООО "Структура" в связи с инцидентом с застрявшей в снегу машиной скорой помощи. Об этом сообщили в МКУ "Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода".

Согласно информации, в отношении УК "Структура", ответственной за уборку и вывоз снега на улице Таганской, начато административное производство.

Поводом для проверки стал тот факт, что автомобиль скорой помощи застрял в снегу.

В соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева ведомство усилило работу по контролю работой организаций, ответственных за уборку и вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода. Количество административных производств за ненадлежащее содержание территории в 2022 году выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40% - с 276 до 386.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени. В частности, увидеть расположение спецтехники на улицах города можно на интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую ведётся приём и передача информации о состоянии дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, и организуется взаимодействие с городской администрацией и прокуратурой Нижнего Новгорода. Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Также по вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph