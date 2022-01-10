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Увеличение снежного покрова ещё на 6 см прогнозируется в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки

17 января 2022 18:02  [207] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородские коммунальщики готовятся к новому циклу работ по уборке снега, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В дептрансе уточнили, что согласно данным Gismeteo, вечером 17 января ожидается снегопад, который продлится до конца вторника. В связи с этим прогнозируется увеличение снежного покрова за сутки на 6 см.

Начало снегопада ожидается около 18:00-19:00. В ближайшее время техника выйдет просыпать дороги противогололёдными материалами. Кроме того, уже запланирована расчистка основных дорог.

В департаменте напомнили дорожникам, ДУКам и ТСЖ о необходимости обеспечить проезд техники к местам сбора ТКО, а главам районов - держать на контроле ситуацию с проездом автомобилей скорой помощи к подъездам жилых домов.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут следить за работой коммунальной техники на улицах города благодаря интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

По вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы самостоятельно могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

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Теги:
Городское хозяйство Погода Снег
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