Нижегородские бригады скорой медпомощи будут дежурить в местах крещенских купаний

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Нижегородские бригады скорой медицинской помощи будут дежурить в местах крещенских купаний. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, медицинские работники будут дежурить в период крещенских купаний с 22:00 18 января до 04:00 19 января в организованных местах для купаний.
Отмечается, что в случае недомогания граждан бригады скорой медпомощи смогут оказать необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что уже определены места, где организуют крещенские купания в Нижегородской области.
Кроме этого, богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода.
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