Нижегородские бригады скорой медпомощи будут дежурить в местах крещенских купаний Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские бригады скорой медицинской помощи будут дежурить в местах крещенских купаний. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, медицинские работники будут дежурить в период крещенских купаний с 22:00 18 января до 04:00 19 января в организованных местах для купаний.

Отмечается, что в случае недомогания граждан бригады скорой медпомощи смогут оказать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что уже определены места, где организуют крещенские купания в Нижегородской области.

Кроме этого, богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода.