Два отделения нижегородской больницы им. Кащенко закрыты на карантин по коронавирусу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два отделения нижегородской больницы им. Кащенко закрыты на карантин по коронавирусу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.

Согласно информации, по состоянию на 17 января на карантин по новой коронавирусной инфекции COVID-19 закрыты второе женское и седьмое отделения в ГБУЗ НО "Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 им.П.П.Кащенко".

Напомним, что в регионе фиксируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за 16 января было зафиксировано более 300 новых случаев заражения, а днем ранее - 740.

Ранее также сообщалось, что более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом. Около тысячи коек от общего числа будут отведены для детей, которые заболеют COVID-19.