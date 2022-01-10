Более 300 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки подтверждено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 304 случая заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за сутки по данным на 17 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено еще 740 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 237 054 человек.

При этом 224 040 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 326 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 225 человек, в том числе 13 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 2.18. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 30%.

Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса .

Ранее сообщалось, что первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса зарегистрирован в Нижегородской области. При этом пациентка уже выписана.