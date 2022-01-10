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Анонсы событий для СМИ на 18 января 2022 года
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении избивавшей сына ногами нижегородки

18 января 2022 14:02  [72] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

ОМВД России по Володарскому району возбудило уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в полицию Володарского района поступило сообщение о женщине, которая в подъезде жилого дома избивала ребёнка. Заявитель предоставил видеозапись с камеры наблюдения, на кадрах которой видно, как неизвестная руками и ногами наносит удары мальчику.

В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили личность женщины - 43-летней жительницы посёлка Юганец. Мальчик с видеозаписи оказался её сыном.

В отношении матери мальчика полицейские составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию) и ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Кроме того, по данному факту сотрудники Дзержинского Следственного управления организовали доследственную проверку. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК.

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с жестоким избиением первоклассника. Мальчика забрали в больницу для осмотра.

По итогам проверочных мероприятий отделом дознания ОМВД России по Володарскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Как уточнили в ведомстве, санкции данной статьи предусматривают альтернативные виды наказаний от штрафа в размере до 100 000 рублей до лишения свободы на срок до 3 лет.

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Теги:
Володарский район Дети Уголовное дело
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