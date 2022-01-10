Более 200 тысяч обращений поступило от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в 2021 году Общество

Центр управления регионом Нижегородской области в 2021 году принял и совместно с органами власти обработал 205 596 сообщений через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Большинство обращений - 171 625 сообщений - касалось вакцинации и лечения новой коронавирусной инфекции. Один из самых популярных вопросов связан с получением QR-кодов после вакцинации или болезни.

В пятерке актуальных тем также - вопросы содержания дворов и многоквартирных домов, ремонт дорог, а также благоустройство территорий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил высокую важность порталов "обратной связи" в жизни региона.

"Задача по достижению цифровой зрелости, поставленная президентом России Владимиром Путиным, подразумевает максимально эффективное взаимодействие органов власти с гражданами. Работа сервисов «обратной связи» – одна из составных частей решения этой задачи. Любые действия, направленные на улучшение качества жизни людей: исполнение нацпроектов, реализация федеральных программ по улучшению городской среды и транспортной инфраструктуры – неправильно было бы воплощать в жизнь без народного контроля. Благодаря «обратной связи» от жителей мы можем оперативно следить за качеством изменений в регионе, вносить необходимые коррективы, вовремя реагировать на проблемы", - сказал Глеб Никитин.

Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" была создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".

Сервис находится на главной странице регионального портала госуслуг (gu.nnov.ru). Чтобы им воспользоваться, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы, прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня его регистрации, но, в среднем, большинство вопросов решается в течение 10 календарных дней. Ответ приходит в "Личный кабинет" пользователя.

"Портал "Госуслуги. Решаем вместе" показал свою эффективность – количество обращений говорит само за себя. Задачей 2022 года для себя мы ставим развитие аналитического сектора и повышение уровня компетенций муниципалитетов и органов власти в работе с "обратной связью". Все поступающие на портал обращения - это ценные данные, на основе которых должны приниматься управленческие решения", - заявил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Напомним, информационно-аналитическая система "Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года Центр управления регионом Нижегородской области совместно с органами власти отработали более 70 тысяч обращений в соцсетях.