Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
18 января 2022 19:46  [16] Более 270 уведомлений с требованием очистить кровли нежилых зданий от сосулек направила АТИ с начала зимы
18 января 2022 19:41  [17] Линию электропередачи переустроят в Нижегородской области вдоль трассы М-12 "Москва – Казань"
18 января 2022 19:20  [63] Комиссия Думы по экологии ознакомилась с планами по очистке реки Борзовки в Нижнем Новгороде
18 января 2022 19:02  [117] Движение по трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе перекрыто из-за ДТП
18 января 2022 18:54  [95] Более 200 тысяч обращений поступило от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в 2021 году
18 января 2022 18:40  [96] Водолазы проверили безопасность крещенских купелей в Нижнем Новгороде
18 января 2022 18:16  [110] Депутаты Думы Нижнего Новгорода обсудили текущие изменения в муниципальную программу расселения
18 января 2022 18:02  [109] АО "Теплоэнерго" проведёт перерасчёт за тепло жителям ряда домов Ленинского района Нижнего Новгорода
18 января 2022 16:20  [422] Объём бесплатных услуг по полису ОМС расширен в Нижегородской области
18 января 2022 15:15  [161] Нижегородский водоканал проверил качество воды в храмах накануне Крещения
Общество

Более 200 тысяч обращений поступило от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в 2021 году

18 января 2022 18:54  [95] Общество

Центр управления регионом Нижегородской области в 2021 году принял и совместно с органами власти обработал 205 596 сообщений через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". Об этом сообщили в региональном правительстве.

Большинство обращений - 171 625 сообщений - касалось вакцинации и лечения новой коронавирусной инфекции. Один из самых популярных вопросов связан с получением QR-кодов после вакцинации или болезни.

В пятерке актуальных тем также - вопросы содержания дворов и многоквартирных домов, ремонт дорог, а также благоустройство территорий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил высокую важность порталов "обратной связи" в жизни региона.

"Задача по достижению цифровой зрелости, поставленная президентом России Владимиром Путиным, подразумевает максимально эффективное взаимодействие органов власти с гражданами. Работа сервисов «обратной связи» – одна из составных частей решения этой задачи. Любые действия, направленные на улучшение качества жизни людей: исполнение нацпроектов, реализация федеральных программ по улучшению городской среды и транспортной инфраструктуры – неправильно было бы воплощать в жизнь без народного контроля. Благодаря «обратной связи» от жителей мы можем оперативно следить за качеством изменений в регионе, вносить необходимые коррективы, вовремя реагировать на проблемы", - сказал Глеб Никитин.

Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" была создана по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".

Сервис находится на главной странице регионального портала госуслуг (gu.nnov.ru). Чтобы им воспользоваться, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы, прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней со дня его регистрации, но, в среднем, большинство вопросов решается в течение 10 календарных дней. Ответ приходит в "Личный кабинет" пользователя.

"Портал "Госуслуги. Решаем вместе" показал свою эффективность – количество обращений говорит само за себя. Задачей 2022 года для себя мы ставим развитие аналитического сектора и повышение уровня компетенций муниципалитетов и органов власти в работе с "обратной связью". Все поступающие на портал обращения - это ценные данные, на основе которых должны приниматься управленческие решения", - заявил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Напомним, информационно-аналитическая система "Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года Центр управления регионом Нижегородской области совместно с органами власти отработали более 70 тысяч обращений в соцсетях.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект ЦУР
Поделиться:
Новости по теме
08 декабря 2021 17:53  [884] Более 70 тысяч обращений в соцсетях отработал ЦУР Нижегородской области за год
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph