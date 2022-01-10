Более 270 уведомлений с требованием очистить кровли нежилых зданий от сосулек направила АТИ с начала зимы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

С начала зимы АТИ Нижнего Новгорода направила 271 уведомление в адрес собственников нежилых зданий о необходимости принятия мер по очистке от снега и сосулек кровли. Об этом сообщили в учреждении.

В отношении собственников административных зданий было возбуждено 61 административное производство по ч.2 ст.3.9 КоАП Нижегородской области (неочистка от снега, наледи и сосулек кровель, водоотводов, крыш подъездов (входов) нежилых зданий, строений, а равно непроведение охранных мероприятий при производстве указанных работ).

Кстати, в соответствии с Кодексом, за данное правонарушение назначается административный штраф: на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что за состоянием кровель жилых домов следит областная госжилинспекция.

Так, при очистке крыш от снега собственники должны обеспечить безопасность работ и при необходимости обращаться к профессиональным организациям.

Нижегородцы могут сообщить о снежных навесах и опасных сосульках в ДУКи, АТИ и на горячую линию региональной госжилинспекции: 8 (831) 430-79-19.

Также можно написать обращение на платформе "Лобачевский".

Напомним, административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода с начала зимнего периода возбудила уже почти 1800 административных производств за ненадлежащее содержание городских территорий.

Ранее сообщалось, что Госжилинспекция Нижегородской области потребовала от управляющих компаний срочно очистить от сосулек и наледи крыши домов. Согласно информации, всего с начала зимнего периода в Нижегородской области ГЖИ проверила 6114 кровель многоквартирных домов, и на 940 выявлены нарушения.