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Общество

Почти 1800 административных дел возбуждено АТИ за ненадлежащее содержание территории Нижнего Новгорода в зимний период

12 января 2022 19:48  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода с начала зимнего периода возбудила уже почти 1800 административных производств за ненадлежащее содержание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам и.о. директора нижегородской АТИ Оксаны Широковой, в связи с обильными снегопадами по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева сотрудники инспекции перешли на усиленный режим работы. Они выезжают на объекты дважды в день: до обеда и после обеда, фиксируют выявленные нарушения.

"Только за первую половину сегодняшнего дня выдано более 100 уведомлений подрядным организациям по муниципальному контракту - ДУКам, ТСЖ и хозяйствующим субъектам. Всего за зимний период (по правилам благоустройства – с 1 ноября) нами было возбуждено 1 798 административных производств", - рассказала Оксана Широкова.

Сегодня во время рейда по Верхним Печёрам инспекторы проверили придомовую территорию дома 4 корпус 1 по улице Богдановича. На этот двор было много жалоб со стороны местных жителей. Согласно информации, данный участок обслуживает ТСЖ "Богдановича".

"Сегодня мы зафиксировали вокруг данного дома и на подъездных путях к социальному объекту - детскому саду, расположенному рядом, факт ненадлежащей уборки снега. Будем составлять акт обнаружения достаточных данных выявленного нарушения", - рассказала инспектор АТИ Юлия Кулик.

Стоит отметить, что за ненадлежащее содержание территории на юридическое лицо будет возложен штраф от 20 до 40 тыс. рублей, а за повторное нарушение — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

На недавнем заседании оперативного штаба мэр жёстко раскритиковал работу ответственных за уборку снега лиц. Он отметил, что по основным магистралям видно, что была проведена работа, вот во дворах ситуация обстоит гораздо хуже.

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Теги:
АТИ Городское хозяйство Снег
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