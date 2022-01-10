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Бизнес

Инвестиционная активность бизнеса обновила исторический максимум в декабре

19 января 2022 15:03  [99] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Инвестиционная активность бизнеса обновила исторический максимум в декабре. Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.

Согласно Индексу RSBI, который в декабре 2021 года составил 52,5 пункта, малый и средний бизнес отыграл спад предыдущего месяца, о чем свидетельствует рост всех компонент Индекса, в том числе обновление исторических максимумов инвестиционной деятельности и пиковые значения кредитной составляющей.

"В декабре улучшение деловых настроений малого и среднего бизнеса связано прежде всего с усилением предпраздничной потребительской активности. Предновогодний пик положительно сказался не только на выручке предпринимателей, он также способствовал формированию планов по развитию бизнеса в 2022 году и созданию необходимой денежной базы для их реализации. Об этом свидетельствуют пиковые значения показателей кредитования бизнеса, которые составили 58,3 пункта, и исторический максимум инвестиционных значений, достигший 60,3 пункта", - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

"Продажи в декабре не смогли отыграть ноябрьское падение, хотя на традиционные предновогодние покупки было больше надежды. Тем не менее, другие компоненты показали рост, особенно это касается рекордных показателей кредитов и инвестиций – эти индикаторы показывают, что предприниматели в целом настроены на восстановление бизнеса, что подкрепляется и показателями компоненты кадры. В текущей ситуации властям важно на фоне подготовки к очередной волне роста заболеваемости сбалансированно подойти к ограничительным мерам, избегая полных закрытий. Бизнес уже приспособился к работе в условиях пандемии, проверяя температуру посетителей, qr-коды, предоставляя средства защиты и дезинфекции, вакцинируя сотрудников и т.д", - заявил президент "Опоры России" Александр Калинин.


Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды
Компонента продажи в декабре немного выросла за счет улучшения фактических показателей, хотя и остается на минимальных значениях с начала 2021 года.
Количество предпринимателей, отметивших рост выручки в декабре, практически не изменилось по сравнению с ноябрем и составило 18% от общего числа опрошенных.
Показатели сокращения выручки улучшились и в декабре составили 36%, что ниже на 6% по сравнению с прошлым месяцем.
Стабильными были значения, отражающие ожидания бизнеса на ближайшие три месяца - прогнозы по росту продаж составили 18%, а ожидания по спаду - 37%.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента кадры выросла на улучшении ожиданий.
Доля МСБ, сокративших штат в декабре, вновь несколько снизилась - до 15%, что является минимумом с марта 2020 года.
Количество тех, кто нанимал новых сотрудников, практически не изменилось и в декабре составило 12%.
В ближайшие три месяца нанимать новых сотрудников будут 20% МСБ, что на 3% больше, чем месяцем ранее, а сокращения сотрудников планируют на 2% меньше – таких 6% об общего числа респондентов.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента инвестиции обновила исторический максимум за счет высоких ожиданий.
Доля МСБ, планирующих расширять инвестиции в ближайшие три месяца, выросла с 24% в ноябре до 29% в декабре, а доля тех, кто ожидает сокращения вложений, – снизилась до исторических минимумов и составила 4%.
Фактические значения также улучшились – наращивали инвестиции в декабре 24%, что на 2% больше, чем в ноябре, а сокращали 8%.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Компонента кредиты выросла до новых пиковых значений за счет роста на 5% числа предпринимателей, получивших кредит в отчетном периоде - таких было 17%, на фоне снижения на 2% количества тех, кому в отчетном периоде кредит не одобрили.
Доля отказов к общему числу подавших заявку на кредит снизилась до исторического минимума и составила 33%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Индекс RSBI по размерам бизнеса
Индексы всех размеров бизнеса выросли в декабре.
Несмотря на восстановление, индекс микро-бизнеса продолжает удерживаться у минимумов с начала 2021 года из-за низких значений выручки: 48% предпринимателей отметили снижение продаж в декабре, а 42% ожидают снижения в дальнейшем. На фоне проблем с поставками и ростом цен поставщиков именно микробизнес оказывается наиболее уязвимым. Средний бизнес, наоборот, весь 2021 год находился выше 56 пунктов и чувствовал себя наиболее устойчиво.


Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Индекс RSBI по видам деятельности
Индексы всех сфер деятельности также выросли в декабре, при этом показатели производства обновили исторический максимум - индекс составил 57,5 п., превысив майский пик в 57,1 п. Рост показателей МСБ в производстве связан с высокой доступностью кредитов и инвестиционной активностью предпринимателей. Сфера услуг все еще оказывается под давлением, индекс в декабре был ниже 50 п., как и в начале прошлого года.


Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research


Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1835 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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