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Общество

Депутаты Гордумы Дзержинска предлагают ограничить движение фур по участку Южного обхода

19 января 2022 16:01  [64] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Депутаты Гордумы Дзержинска предлагают ограничить движение фур по участку Южного обхода. Вопрос о нормализации движения на Южном обходе Дзержинска стал одним из основных на заседании комитета по городскому хозяйству.

Согласно информации, депутаты Алексей Бугров, Андрей Горюнов, Николай Пивняк, Евгений Минервин, Сергей Смирнов, Иван Трофимов, Сергей Чендырин, Михаил Умнягин, Юрий Шахунц, Роман Шилов под председательством Дениса Савинова рассмотрели повестку заседания из шести вопросов.

Сильные снегопады привели к увеличению заторов на улице Попова, виадуке и прилегающих к ним дорогам, в которых в часы пик теряют время сотни горожан.

Тему на комитете по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов поднял депутат Александр Терентьев.

По его мнению, которое поддержали коллеги, пробки образуются из-за движения через виадук большого количества многотоннажных фур, которые едут с очень низкой скоростью и зачастую застревают на этом участке дороги регионального подчинения.

Александр Терентьев предложил обсудить, насколько возможно организовать в сегодняшней и аналогичных ситуациях частичные ограничения передвижения по виадуку такого грузового транспорта. По его мнению, можно договориться с собственником платной дороги (АО "Корунд"), и направлять часть потока автомобилей по этой трассе.

Депутат Андрей Касьянов обратил внимание на плохую расчистку дороги через поселки Пушкино и Бабушкино, что также сказывается отрицательно на этой ситуации. Он высказал предложение увеличить число полос движения в районе виадука, чтобы разгрузить развязку.

Депутат Евгений Минервин сообщил, что дважды направлял обращения в Главное управление дорог региона по этой теме, и получил ответ о нецелесообразности такого решения.

Выслушав мнения представителей администрации и дзержинского ГИБДД, депутаты приняли решение направить обращение к губернатору Нижегородской области об упорядочивании автомобильного движения на этом участке региональной дороги. Депутаты также поручили администрации провести переговоры с организациями, многотоннажный транспорт которых движется через виадук. Цель переговоров – изменить график движения фур через виадук, исключить из него утренние и вечерние часы, когда жители на легковом транспорте едут на работу и с работы.

Обращение к главе региона планируется принять на январской Думе. Информацию о результатах переговоров администрация должна представить на следующее заседание комитета.

Также депутаты рассмотрели предложения городской прокуратуры, касающиеся положений о муниципальном контроле. По мнению контрольного органа, в нормативно-правовые акты необходимо внести пункты, учитывающие риск-ориентированный подход. Введение риск-ориентированного подхода позволит в рамках муниципального контроля организовывать плановые проверки. Сейчас муниципальный контроль предусматривает проведение проверок на внеплановой основе после согласования с органами прокуратуры.

Депутаты комитета поручили администрации до 1 сентября разработать критерии риск-ориентированного подхода и индикаторы риска нарушений обязательных требований для осуществления муниципального контроля. Вопрос вновь будет рассмотрен на сентябрьском заседании комитета.

Одним из вопросов повестки касался обращения жителей дома 5 улицы Советская. Горожане просили помочь разобраться в ситуации, связанной с организацией управляющей компанией в их доме общего собрания и нарушениями в процессе голосования. Депутаты направили обращение в рабочую группу, которая была создана комитетом недавно для анализа ситуаций по обращениям жителей в сфере жилищно-коммунальных вопросов.

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Теги:
движение Дзержинск
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