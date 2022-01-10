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Завод "Красное Сормово" одновременно строит 12 судов нескольких серий

19 января 2022 16:32  [138] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" планирует в 2022 году сдать 11 сухогрузных теплоходов проекта RSD 59, которые строятся по заказу Государственной транспортной лизинговой компании. Об этом сообщил генеральный предприятия Михаил Першин.

Он рассказал, что в настоящее время в разной степени готовности – от сборки днищевых секций до монтажа оборудования - находятся уже 10 сухогрузных теплоходов этой серии.

Напомним, "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году.

Всего сормовский завод построил уже 29 судов проекта RSD59, что является рекордом для российских предприятий. Так, 11 августа 2021 года "Красное Сормово" передало ГТЛК судно "Альфа Аквилон", которое стало завершающим в серии сухогрузов для транспортной компании "Альфа".

Как уточнили в пресс-службе завода, в 2022 году также продолжится строительство серии из пяти краболовов-процессоров проекта КСП01 для компаний "Северо-Западного рыбопромышленного консорциума". Первое судно планируется передать заказчику в 2023 году, четыре последующих - в 2024 году.

Закладка килей краболовов состоялась весной 2020 года, в активной стадии строительства сейчас находятся два судна.

Михаил Першин также рассказал, что работа над данной серией продвигается с небольшим опережением графика. Так, головное судно закончено более чем на 50%. Рабочие приступили к монтажу судовых систем и оборудования, а также спецоборудования в трюме.

Он пояснил, что краболовы – технологически сложные суда: фактически, они будут плавучими фабриками по переработке краба. До сих пор в России подобные суда не строились.

"Мы очень рассчитываем, что сможем сдать головное судно серии раньше установленных сроков", - заявил Михаил Першин.

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" участвует в программе повышения производительности труда, что позволило сократить сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев: это также рекордный показатель среди судостроительных предприятий страны.

СПРАВКА:

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В". Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина - 16,98 м, высота борта 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке - 3,6 м.

Суда проекта КСП01 предназначены для промысла камчатского краба, краба Опилио (снежный краб) и других разновидностей на глубинах от 20 до 400 м. Длина краболова КСП01 составляет 62 м, ширина – 15 м. Объем цистерн живого краба равен 60 кв.м. Краболовы предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское и арктические моря.

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Теги:
Красное Сормово Судостроение
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