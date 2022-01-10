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Общество

Нижегородская служба "122" ведёт запись на приём к врачу через голосовой помощник

20 января 2022 11:58  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области в рамках работы единой службы "122" запись на приём к врачу будет осуществлять голосовой помощник. Об этом сообщили в региональном министерстве IT и связи.

Так называемый телефонный "робот" с возможностью машинного обучения уже был успешно использован в период первой волны коронавируса. Он предоставлял информацию о работе пунктов вакцинации.

В настоящее время функционал "робота" модернизирован, что позволяет ему решать задачи автоматической классификации поступающих на горячую линию звонков от граждан и обработки этих запросов.

В частности, ведётся автоматическое информирование по всем типовым вопросам, связанным с работой системы здравоохранения. Если же "робот" не справляется с запросом человека, то звонок переводится на специалиста.

Как отметили разработчики, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта обучаем, что даёт возможность добавить в его функционал опцию записи на приём к врачу. Это позволит снизить нагрузку на операторов в сложной эпидемиологической обстановке.

Работа нижегородского кол-центра службы "122" ведётся в круглосуточном режиме. С января 2021 года функционирует единый контакт–центр по приему и фиксации обращений граждан.

Также развёрнута виртуальная АТС, с помощью которой осуществляется не только приём входящих звонков, но и удалённый аудиоконтроль за состоянием здоровья пациентов, находящихся на домашнем наблюдении.

Ситуация с дозвонами на горячую линию "122" находится на постоянном контроле регионального Минздрава.

Напомним, десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области. При этом, накануне был зарегистрирован 881 случай заболевания COVID-19.

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Теги:
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