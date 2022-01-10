Число заражений коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось до 881

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Еще 881 случай заболевания COVID-19 выявлен в Нижегородской области за сутки по данным на 19 января. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было выявлено еще 322 случая заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 238 257 человек.
При этом 224 111 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 42 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 273 человек, в том числе 26 человек скончались за последние сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.99. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.
Напомним, Нижегородская область сейчас находится на нижнем плато по коронавирусу, нижегородские медики уже начали подготовку к пятой волне коронавируса.
Ранее также сообщалось, что десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области.
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