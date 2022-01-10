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Общество

Операцию на позвоночнике с применением титановых имплантов провели в Арзамасе

20 января 2022 12:14  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Операцию на позвоночнике с применением титановых имплантов провели в Арзамасе. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, срочную операцию пациенту с переломом поясничных позвонков провели нейрохирурги Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России совместно с арзамасскими коллегами.

Пациент - молодой человек упал с шестиметровой высоты и в результате мог навсегда утратить способность ходить. Его оперативно доставили в Арзамасскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского.

"В считанные минуты была сделана мультиспиральная компьютерная томограмма позвоночника, и консилиум нижегородских медиков принял решение о срочной операции. Мы выехали в Арзамас, дистанционно координируя подготовку к хирургическому вмешательству", - отметил заведующий отделением нейрохирургии № 1 ПОМЦ ФМБА России Андрей Рехалов.

Нейрохирурги ПОМЦ Андрей Рехалов и Владимир Колесников выполнили операцию по декомпрессии корешков спинного мозга с фиксацией позвоночника титановыми имплантами. Спустя пару дней после операции пациент встал на ноги и в начале января был выписан из больницы. Сейчас он проходит курс восстановительного лечения.

Напомним, что современный наркозный аппарат установили в НОДКЦ в рамках развития "хирургии одного дня".

НОДКЦ развивает "хирургию одного дня", когда оперативные вмешательства производятся сразу в день госпитализации. После операции пациент может отправиться домой, причём более половины пациентов приступает к работе сразу после снятия швов.

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Теги:
Арзамас больницы Медицина и здоровье
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