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Операцию на позвоночнике с применением титановых имплантов провели в Арзамасе. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, срочную операцию пациенту с переломом поясничных позвонков провели нейрохирурги Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России совместно с арзамасскими коллегами.
Пациент - молодой человек упал с шестиметровой высоты и в результате мог навсегда утратить способность ходить. Его оперативно доставили в Арзамасскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. М.Ф.Владимирского.
"В считанные минуты была сделана мультиспиральная компьютерная томограмма позвоночника, и консилиум нижегородских медиков принял решение о срочной операции. Мы выехали в Арзамас, дистанционно координируя подготовку к хирургическому вмешательству", - отметил заведующий отделением нейрохирургии № 1 ПОМЦ ФМБА России Андрей Рехалов.
Нейрохирурги ПОМЦ Андрей Рехалов и Владимир Колесников выполнили операцию по декомпрессии корешков спинного мозга с фиксацией позвоночника титановыми имплантами. Спустя пару дней после операции пациент встал на ноги и в начале января был выписан из больницы. Сейчас он проходит курс восстановительного лечения.
Напомним, что современный наркозный аппарат установили в НОДКЦ в рамках развития "хирургии одного дня".
НОДКЦ развивает "хирургию одного дня", когда оперативные вмешательства производятся сразу в день госпитализации. После операции пациент может отправиться домой, причём более половины пациентов приступает к работе сразу после снятия швов.
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