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Анонсы событий для СМИ на 18 января 2022 года
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Современный наркозный аппарат установили в НОДКЦ в рамках развития "хирургии одного дня"

18 января 2022 11:53  [177] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Современный наркозный аппарат Mindray за 3,4 млн рублей установили в областном диагностическом центре. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, данная аппаратура обеспечивает безопасный наркоз при хирургических и гинекологических вмешательствах.

В министерстве уточнили, что оборудование закуплено на внебюджетные средства.

И.о. главного врача диагностического центра Ольга Гудушина отметила, что новый наркозный аппарат уже используется в стационаре краткосрочного пребывания при хирургическом лечении варикозного расширения вен, удалении желчного пузыря, доброкачественных образований кожи, а также при лапароскопических вмешательствах на органах малого таза у женщин.

Также в Минздраве рассказали, что НОДКЦ развивает "хирургию одного дня", когда оперативные вмешательства производятся сразу в день госпитализации. По мнению медиков, это помогает избежать психологического напряжения, а малоинвазивные методики снижают риск осложнений до минимума. После операции пациент может отправиться домой, причём более половины пациентов приступает к работе сразу после снятия швов.

При данных операциях применяется современный ингаляционный анестетик, который быстро погружает в искусственный сон, делает пробуждение более комфортным, за короткое время выводится из лёгких и к тому же не вызывает аллергии.

Стоит отметить, что с 1999 года специалисты диагностического центра выполнили более 6 000 лапароскопических операций.

Ранее сообщалось, что современный УЗИ-аппарат появился в медико-генетической консультации клинического диагностического центра Нижегородской области. Данное оборудование закуплено в рамках программы развития перинатального скрининга.

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Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
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