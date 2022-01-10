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Общество

Комиссия Думы по соцполитике обсудила итоги каникул в Новогодней столице России

20 января 2022 18:06  [72] Общество

Члены постоянной комиссии городской Думы по социальной политике на заседании 20 января подвели итоги новогодних каникул в Нижнем Новгороде.

Переходящее звание Новогодней столицы России Нижний Новгород принял от Калуги в январе прошлого года, став участником существующего уже десять лет проекта Минкультуры РФ. Праздничные мероприятия продолжались с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По информации департамента культуры администрации города, массовые гулянья на площадях Минина, Горького, Советской, у кинотеатра "Россия" в Ленинском районе и у ФОКа "Юность" в Московском районе, а также в парках и скверах посетили более 430 тыс. человек. Жители города и туристы стали участниками 400 событий, подготовленных учреждениями культуры.

Как отметил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко, около 140 тыс. воспитанников детсадов и школьников младших классов получили новогодние подарки. За успехи в учебе, спортивные достижения и высокую оценку таланта в искусстве около 500 ребят поощрили приглашениями на мероприятия, организованные правительством Нижегородской области, - Губернаторскую ёлку во Дворце спорта "Нагорный" (ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила") и музыкальную сказку "Тот самый подарок" в ТЮЗе.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних социальные службы школ ежедневно отслеживали занятость детей, состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации.

По словам директора департамента физкультуры и спорта администрации города Антона Ермакова, наиболее массовыми спортивными событиями праздничной недели стали традиционная лыжная эстафета памяти В.П. Чкалова, фестиваль "Шахматный марафон" и муниципальный этап турнира по хоккею с шайбой на призы клуба "Золотая шайба" имени В.С. Коноваленко.

На выездных мероприятиях начала января все юные нижегородские спортсмены завоевали бронзовые медали: воспитанники школы олимпийского резерва №1, конькобежки Дарья Качанова и Наталья Воронина - на Чемпионате Европы в голландском Херенвене и барьерист Анатолий Киселев - на 31-х традиционных легкоатлетических всероссийских соревнованиях "Рождественские старты" в Екатеринбурге, а также региональная сборная, в составе которой играют воспитанники МАУ "СШ "ДС «Юность" - на турнире по хоккею с мячом на призы клуба "Плетёный мяч" в Сыктывкаре.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума Новый год
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