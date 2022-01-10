Более 9,4 тысячи многодетных семей проживает в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Члены постоянной комиссии Гордумы по социальной политике на заседании 20 января ознакомились с результатами реализации нацпроекта "Демография" в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Согласно информации, по итогам прошлого года в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" на выплаты было направлено 1,5 млрд рублей. Средства получили более 15 тыс. нижегородских семей. При этом, в текущем году объём выплат по данному проекту в регионе будет увеличен на 100 млн рублей.

Как отметили в Гордуме, более 10 тыс. семей, получивших выплаты, стали родителями впервые. Размер выплат для данной категории в этом году увеличен до 11 538 рублей.

Региональный маткапитал в размере 100 тыс. рублей получили 832 семьи. Они могут потратить данные средства на приобретение жилья или земельного участка, автомобиля, а также на ремонт, образование, отдых и оздоровление детей или на формирование накопительной части пенсии.

Благодаря демографической политике, направленной на создание благоприятных условий для рождения детей, количество многодетных семей в регионе за 10 лет увеличилось в 2,3 раза.

По состоянию на 1 декабря 2021 года, в Нижнем Новгороде проживает 9 419 семей, воспитывающих трёх и более детей.

Напомним, депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили отметить плату за парковки многодетным семьям всего региона.