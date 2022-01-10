Возведение пилонов началось на строящемся вантовом мосту через Оку на трассе М-12 Общество

Возведение пилонов началось на строящемся вантовом мосту через Оку на трассе М-12, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

На четвертом этапе М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань" будет сооружено 36 искусственных сооружений. Самый интересный среди них внеклассный вантовый мост через р. Оку протяженностью 1377,6 м, который соединяет берега Владимирской и Нижегородской областей.

На месте будущего мостового перехода активно ведется строительство двух пилонов, высота которых составит 80 м. На пилоне, расположенном в русле реки, завершаются работы по устройству свайного основания под фундамент, чтобы начать основные работы по возведению пилона. Стойки пилона на Владимирском берегу возведены уже на высоту 8 метров.

В пойменной части мостового перехода со стороны Владимирской области на временных опорах смонтировано 300 тонн металлоконструкций пролетного строения моста.

Строительство М-12 входит в Комплексный план модернизации инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на 4 этапе будущей скоростной магистрали М-12 трудится 1600 человек, привлечено более 640 единиц техники. Они задействованы в завозе и отсыпке земляного полотна (средний суточный темп – порядка 30 тыс. кубических метров), устройстве выемок (порядка 10 тыс. кубических метров в сутки), строительстве 36 искусственных сооружений.

Практически на всем протяжении 4 этапа обеспечен сквозной технологический проезд, за исключением разрывов на пересечениях с р. Окой и ж/д "Арзамас – Нижний Новгород".

Идет накопление инертных и других строительных материалов, чтобы весной приступить к активной фазе строительства. На 4 этапе завезено 6,5 млн кубических метров песчаного земляного грунта, 1 млн кубических метров каменных материалов, 1,5 тыс. тонн металлоконструкций, 3800 железобетонных свай.

Напомним, в Нижегородской области завершились подготовительные работы на объектах будущей автомагистрали М-12 "Москва - Казань". С начала нового года рабочие приступили непосредственно к строительству трассы.

Ранее госкомпания "Автодор" получила положительное заключение на проектно-сметную документацию по I, II и III этапам строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Общая их протяжённость — более 226 км.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.