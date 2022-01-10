Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 января 2022 15:55  [12] Почти 300 га будет отведено под жилую застройку на территории Запрудновского сельсовета
21 января 2022 15:42  [68] Учащихся аварийной школы №3 в Арзамасе распределят по другим учебным заведениям
21 января 2022 15:35  [83] Минздрав Нижегородской области разъяснил порядок оформления медотвода от вакцинации
21 января 2022 15:29  [69] Социальных координаторов программы "Дорога в жизнь" наградили в Нижнем Новгороде
21 января 2022 15:19  [85] Более 80 фактов браконьерства было пресечено в Нижегородской области в 2021 году
21 января 2022 14:48  [141] Билайн запускает комплексное решение "Beeline AI – поиск людей" для спасательных операций в осенне-зимний период
21 января 2022 14:25  [130] Более 113 тысяч жителей Нижнего Новгорода являются малоимущими
21 января 2022 13:45  [135] Комитет по строительству Думы Дзержинска поддержал снижение коэффициентов для расчета аренды муниципальных земельных участков
21 января 2022 13:40  [159] Балка с качелями и навес обрушились на благоустроенном Кабацком озере в Богородске
21 января 2022 13:22  [385] Абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Нижегородской области 21 января
Общество

Минздрав Нижегородской области разъяснил порядок оформления медотвода от вакцинации

21 января 2022 15:35  [83] Общество

Специалисты Минздрава Нижегородской области дали разъяснения относительно противопоказаний граждан к вакцинации от COVID-19, утвержденных Минздравом РФ и опубликованных 17 января 2022 года, а также порядке оформления медотвода.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отметила, что бессрочных противопоказаний только три: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции и тяжёлые поствакцинальные осложнения. Кроме того, временными ограничениями являются острые инфекци-онные и респираторные вирусные заболевания.

Стоит отметить, что при злокачественных новообразованиях противопоказаны "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". Эти же вакцины, а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "Гам-КОВИД-Вак-М", "Спутник Лайт" запрещено применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Подростков от 12 до 17 лет можно прививать только "Гам-КОВИД-Вак-М". В то же время этот препарат, как и "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак", противопоказан граж-данам старше 60 лет.

Решение о медотводе от прививки против COVID-19 на срок до 30 дней включительно принимает врач на основании осмотра перед прививкой. Медотвод на более продолжительный период дает врачебная комиссия медорганизации.

"Приказом федерального уровня определены, структурированы и детализированы противопока-зания, четко прописаны сроки. Документ ждали, он облегчит работу врачей. До этого в своей работе мы ориентировались на методические рекомендации и инструкцию по применению вак-цин", - сообщила в заключение главный врач городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Нов-города Инна Пудова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph