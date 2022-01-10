Минздрав Нижегородской области разъяснил порядок оформления медотвода от вакцинации Общество

Специалисты Минздрава Нижегородской области дали разъяснения относительно противопоказаний граждан к вакцинации от COVID-19, утвержденных Минздравом РФ и опубликованных 17 января 2022 года, а также порядке оформления медотвода.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая отметила, что бессрочных противопоказаний только три: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции и тяжёлые поствакцинальные осложнения. Кроме того, временными ограничениями являются острые инфекци-онные и респираторные вирусные заболевания.

Стоит отметить, что при злокачественных новообразованиях противопоказаны "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". Эти же вакцины, а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "Гам-КОВИД-Вак-М", "Спутник Лайт" запрещено применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Подростков от 12 до 17 лет можно прививать только "Гам-КОВИД-Вак-М". В то же время этот препарат, как и "Гам-КОВИД-Вак-Лио", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак", противопоказан граж-данам старше 60 лет.

Решение о медотводе от прививки против COVID-19 на срок до 30 дней включительно принимает врач на основании осмотра перед прививкой. Медотвод на более продолжительный период дает врачебная комиссия медорганизации.

"Приказом федерального уровня определены, структурированы и детализированы противопока-зания, четко прописаны сроки. Документ ждали, он облегчит работу врачей. До этого в своей работе мы ориентировались на методические рекомендации и инструкцию по применению вак-цин", - сообщила в заключение главный врач городской поликлиники №4 Канавинского района Нижнего Нов-города Инна Пудова.