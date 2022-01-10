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Общество

Юрий Шалабаев поздравил со столетним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Марию Ряшкину

21 января 2022 18:14  [88] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ещё одной жительнице Нижнего Новгорода, участнице Великой Отечественной войны Марии Петровне Ряшкиной исполнилось 100 лет. Глава города Юрий Шалабаев поздравил её с юбилеем.

В связи с ограничениями, связанными с Covid-19, глава города принял решение поздравить Марию Петровну в формате видеопоздравления, рассказали в пресс-службе мэрии.

"Сложно представить, через что пришлось пройти молодой женщине в годы войны. Вы служили радисткой, телефонисткой на передовой, с армией дошли до Литвы. После войны посвятили себя семье и карьере, ваш общий трудовой стаж составляет 41 год. От всех нижегородцев хочу поблагодарить Вас за защиту нашей Родины, за самоотверженный труд! Уверен, сегодня в кругу близких Вы чувствуете любовь и обожание всех, кому подарили свою теплоту, свой опыт и знания", – отметил глава города.

Юрий Шалабаев пожелал Марии Петровне здоровья, хорошего настроения, благополучия и выразил надежду встретиться лично, после окончания эпидемических ограничений.

Со столетним юбилеем нижегородку поздравили президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мария Петровна родилась 21 января 1922 года в селе Мотызлей Вознесенского района в многодетной семье, где кроме нее было еще восемь детей. В 1930 году семья Марии Петровны переехала на постоянное место жительства в Нижний Новгород. Вскоре после переезда мать трагически погибла и воспитанием детей занимался отец.

Девушка окончила 7 классов школы и поступила в техникум советской торговли, по окончании которого в 1941 году вышла на работу в "Промторг" помощницей бухгалтера.

Во время Великой Отечественной войны Мария Петровна была направлена на курсы радистов. В 1942 году ее отправили на службу в 62-ой радиополк. Радисткой Мария Ряшкина прослужила три месяца, после чего была переведена писарем в штаб, а затем телефонисткой на передовую. С армией Мария Петровна дошла до Литвы, где в мае 1945 года они узнали о победе.

Через два года после войны Мария Петрова вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Кислякова Станислава Владимировича. В 1958 году в семье родился сын, через год – дочь.

В 1960 году Мария Ряшкина окончила Московский институт советской торговли по специальности экономист. После окончания института поступила на работу экономистом в Спорткультторг, а закончила трудовую деятельность в 1983 году в должности старшего экономиста.

Напомним, в Нижнем Новгороде проживает 71 ветеран в возрасте 100 лет и старше - 63 женщины и 8 мужчин. 100-летний юбилей в 2021 году году отметили 53 долгожителя, из них – 11 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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Теги:
Ветераны Юбилеи и праздники
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