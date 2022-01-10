Первая партия детской вакцины от коронавируса поступит в Нижегородскую область до конца месяца Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первая партия детской вакцины от коронавируса "Спутник М" поступит в Нижегородскую область до конца месяца. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, до 31 января в область поступят 2160 доз вакцины.

Напомним, более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом. Около тысячи коек от общего числа будут отведены для детей, которые заболеют COVID-19.

Также сообщалось, что вакцинация для подростков в ближайшее время стартует в Нижегородской области. Уже организованы пункты вакцинации, закуплено медицинское оборудование и организованы прививочные бригады. Ожидается только поставка препарата "Спутник М".