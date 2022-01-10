Уровень преступности в Нижегородской области остаётся ниже среднероссийских показателей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде коллегия ГУ МВД России по Нижегородской области подвела итоги деятельности органов внутренних дел региона в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев сообщил, что уровень преступности в регионе остаётся ниже, чем в среднем по ПФО и в целом по стране.

Так, по итогам прошлого года на 4,3% сократилось общее количество зарегистрированных преступлений. В частности, значительно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких деяний - на 14,8% (например, убийств).

Также зарегистрировано на 22% меньше квартирных краж, на 17,6% меньше автомобильных угонов, на 21,6% – грабежей и на 14,4% – разбойных нападений.

Генерал-лейтенант полиции также добавил, что раскрываемость преступлений находится на уровне среднероссийских показателей и составляет 52,5%.

Он отметил, что отдельные задачи успешно решались благодаря взаимодействию с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с другими правоохранительными структурами.

Кроме того, были определены основные задачи ГУ МВД России по Нижегородской области на 2022 год. Это, в частности, контроль над миграционной ситуацией, обеспечение безопасности дорожного движения, регулирование оборота оружия, борьба с коррупцией, а также повышение процессуального контроля, розыск подозреваемых и возмещение ущерба.

Ещё одной задачей ведомства на текущий год названо обеспечение полноты и качества оказания государственных услуг населению.