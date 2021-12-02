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Около 40 опорных пунктов полиции отремонтировали в Нижнем Новгороде

05 января 2022 16:52  [59] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сорок опорных пунктов полиции отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева в ходе инспекции отремонтированных объектов.

Согласно информации, они расположены в разных районах города.

Ремонт осуществлялся в рамках совместной работы правительства Нижегородской области, главного управления МВД России по Нижегородской области и администрации города.  

"Было выделено 40 объектов, на которых требовалось провести ремонтные работы, так как они не соответствовали современным нормам и стандартам. Для администрации города в первую очередь важно, чтобы нижегородцы в комфортных условиях могли поделиться своей бедой или проблемой. В октябре 2021 года было заключено соглашение между правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода, и выделена субсидия в размере 21 миллиона рублей на проведение капитального ремонта опорных пунктов", - рассказала Светлана Помпаева.

Как отметил директор МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города Нижнего Новгорода" Денис Ширяев, после ремонта опорные пункты отвечают всем современным требованиям.

"В помещениях полностью заменена электропроводка, установлены энергосберегающие светильники, обновлены полы, установлены новые оконные блоки и двери, поклеены новые обои. Кроме того, установлены автоматическая пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения. В фойе расположены информационные стенды с профилактической информацией", - пояснил он.

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Теги:
МВД Ремонтные работы
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