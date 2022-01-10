Горячая линия по вопросам оформления карт на бесплатное детское питание пройдёт в Нижнем Новгороде 27 января Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Горячая телефонная линия по вопросам о порядке оформления карты на получение бесплатного питания для детей до 2-х лет пройдёт в Нижнем Новгороде 27 января. Её проведёт департамент по социальной политике.

Напомним, дети первых лет жизни имеют право на получение натуральной кисломолочной продукции. Льготные категории детей получают данные продукты бесплатно, остальным эта продукция доступна за наличный расчёт.

МБУЗ "Молочная кухня" обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Звонки с вопросами нижегородцев будут приниматься в четверг, 27 января, с 8:00 до 17:00 по номеру телефона: 283-06-00.

Напомним, на модернизацию "Молочной кухни" из городского бюджета было выделено 20 млн рублей. На эти деньги был проведен ремонт двух производственных баз - на Автозаводе и в Нижегородском районе, а также 37 из 47 существующих молочно-раздаточных пунктов.

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, в субботу родители могут получить продукты на два дня. Стоимость выдаваемого бесплатного питания в месяц соответствует сумме ежемесячной денежной компенсации для детей до года – это 1482 рубля, от года до двух лет – 1003 рубля.

Адреса всех молочно-раздаточных пунктов МБУЗ "Молочная кухня" размещены по ссылке.