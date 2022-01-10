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Культура и отдых

Спортивный квест для студентов пройдет 25 января в парках Нижнего Новгорода

24 января 2022 18:08  [70] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Спортивный квест "Вперед, студент!" пройдет в парках "Дубки" и "Светлоярский" 25 января с 16:00 до 20:00, сообщает дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода.

Посетителей парка "Светлоярский" ожидает "Силовой аттракцион "Тянучка", "Надувной дартс", "Гигантские напольные шашки".

Программа мероприятий в парке "Дубки" включает в себя "Рыцарский турнир", "Скачки на надувных лошадках", футбол в валенках и множество других развлечений.

Участники мероприятия смогут сфотографироваться с гостем программы - ростовым медведем.

Также все желающие смогут пройти бесплатное экспресс тестирование на ВИЧ (выездная лаборатория работает с 15:00 до 19:00).

Участников программы ждут викторины и конкурсы от ведущих, а также бонусные "Доброрубли" и бесплатный стаканчик кофе для всех Татьян от компании-партнера.

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Теги:
Парки Развлечения Студенты
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