Спортивный квест для студентов пройдет 25 января в парках Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин
Спортивный квест "Вперед, студент!" пройдет в парках "Дубки" и "Светлоярский" 25 января с 16:00 до 20:00, сообщает дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода.
Посетителей парка "Светлоярский" ожидает "Силовой аттракцион "Тянучка", "Надувной дартс", "Гигантские напольные шашки".
Программа мероприятий в парке "Дубки" включает в себя "Рыцарский турнир", "Скачки на надувных лошадках", футбол в валенках и множество других развлечений.
Участники мероприятия смогут сфотографироваться с гостем программы - ростовым медведем.
Также все желающие смогут пройти бесплатное экспресс тестирование на ВИЧ (выездная лаборатория работает с 15:00 до 19:00).
Участников программы ждут викторины и конкурсы от ведущих, а также бонусные "Доброрубли" и бесплатный стаканчик кофе для всех Татьян от компании-партнера.
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