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Семь больниц Нижегородской области частично закрыты на карантин по COVID-19. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на минздрав региона.
Согласно информации, на карантин по коронавирусу закрыты три отделения Нижегородской областной психиатрической больницы №1 им.Кащенко, четыре отделения ГКБ № 12 Сормовского района Нижнего Новгорода и женское отделение клинической психиатрической больницы № 1 Нижнего Новгорода.
А также в настоящее время из-за распространения коронавирусной инфекции закрыт доступ в два отделения Выксунской ЦРБ; неврологические отделение Павловской ЦРБ; мужское отделение Дзержинского психоневрологического диспансера и отделение реанимации Лысковской ЦРБ.
Ранее сообщалось, что 9 нижегородских школ и два детсада закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ.
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