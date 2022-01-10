Семь больниц Нижегородской области частично закрыты на карантин по COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Семь больниц Нижегородской области частично закрыты на карантин по COVID-19. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на минздрав региона.



Согласно информации, на карантин по коронавирусу закрыты три отделения Нижегородской областной психиатрической больницы №1 им.Кащенко, четыре отделения ГКБ № 12 Сормовского района Нижнего Новгорода и женское отделение клинической психиатрической больницы № 1 Нижнего Новгорода.

А также в настоящее время из-за распространения коронавирусной инфекции закрыт доступ в два отделения Выксунской ЦРБ; неврологические отделение Павловской ЦРБ; мужское отделение Дзержинского психоневрологического диспансера и отделение реанимации Лысковской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что 9 нижегородских школ и два детсада закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ.