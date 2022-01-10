Горячая линия по вопросам работы нижегородского Навигатора допобразования пройдёт 27 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Горячая телефонная линия по вопросам работы Навигатора дополнительного образования детей пройдёт в Нижнем Новгороде 27 января. Её проведёт городской департамент образования.



Звонки будут приниматься с 10:00 до 16:00 по телефону 435-23-03.

Напомним, федеральный проект "Успех каждого ребёнка" реализуется на территории Нижнего Новгорода с 2019 года. С сентября 2020 года в рамках данного проекта появилась возможность получать дополнительно образование по сертификатам персонифицированного финансирования. По данным электронным сертификатам дети за счёт бюджета могут посещать любые лицензированные кружки или секции, размещенные на сайте Навигатора дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записать детей в кружки и секции через новый цифровой сервис на сайте Госуслуг.

Напомним, что 27 января также пройдёт горячая телефонная линия по вопросам о порядке оформления карты на получение бесплатного питания для детей до 2-х лет.